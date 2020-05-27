55歲「三金影帝」吳朋奉25日驚傳驟逝，他曾在導演魏德聖的電影《海角七號》、《賽德克·巴萊》演出，23日還在臉書po出魏的新作幕後紀實影片力挺老友，魏德聖27日表示，26日早上聽朋友告知吳朋奉過世，「我只有在想，啊？這是確定的嗎？怎麼會這樣？」

魏德聖和吳朋奉、已故藝術家陳明才早在20幾年就認識，「我初見吳朋奉的時候，是和阿才一起的，覺得他完全是個流氓文青」，魏德聖說：「那天，他跟我說，『我將來不是要拿金馬獎的，我是要拿坎城影帝的....你有聽到嗎？我是要拿坎城影帝的喔！』這句話，我一直都記得。」

魏德聖憶起多年前陳明才投海，魏德聖打電話給吳朋奉，吳難過得找不到說話的情緒，只是「哎」的嘆了口氣，「昨天，我聽到他（吳朋奉）的事，也找不到情緒地嘆了口氣，55歲還年輕啊….。」

魏德聖和吳朋奉認識多年，魏的公司有聚餐，吳朋奉偶爾也會來吃喝聊天，魏說：「但是前陣子覺得他越來越像仙，越來越像隱居道士。」魏德聖表示自己欠吳朋奉一個主角，早在幾年前《台灣三部曲》籌備初期，就已經將吳朋奉放在故事主角群裡，「對他有點抱歉，我從他年輕拖到他變老都還沒拍，我原本想找他演的角色是個有趣的角色，想說8月確定後再開始聯絡詢問演員，沒想到還來不及說，意外就發生了。」

(中時 )