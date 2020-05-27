自從華為被美國打壓以後，華為就成為了國際市場所關注的焦點，此前美國打壓華為的時候，華為在都有備胎計劃來應對危機，而這一次可以說是「生死未卜」！因為華為並不能生產晶片，華為的所有海思麒麟晶片幾乎都是交給台積電來進行生產的，而一旦台積電被美國限制，那麼對華為晶片的生產將無疑產生巨大的影響！

這一次，美國給了華為120天的暫緩期，所以在這一段時間裡，華為也必須要做足準備，為了儲備晶片，華為還向台積電緊急追加了7億美元的訂單，而台積電對此也進行了積極的響應，將為華為提供足夠的晶片供應；就在這個關鍵時刻，國際另一大科技巨頭三星突然宣佈好消息，讓華為晶片也終於迎來轉機！

目前在晶片市場中，台積電是晶片代工領域的霸主，而大陸雖然有中芯國際，但是以中芯國際目前的技術來說暫時還不能擔起大任。而三星一直以來都自稱是晶片代工領域的第二大巨頭企業，這一次三星也積極地站了出來，三星突然宣佈：將把此前的7奈米製程晶片基地改造為5奈米製程生產基地，並表示可以為第三方廠家提供晶片代工業務，華為晶片或許因此迎來轉機。

三星的突然出手，讓台積電也措手不及，三星半導體目前是全球為數不少的能生產7奈米製程晶片的廠家，而且三星曾還放出豪言，要在未來的幾年時間裡趕超台積電，而現在三星突然在5奈米晶片代工領域出手，這也與意味著台積電將迎來一大對手，三星追趕台積電的速度之快，讓台積電也很措手不及，與此同時，華為如果能讓三星成為海思麒麟晶片的代工產業鏈中的一員，那麼華為也就能緩解晶片危機了！

業內人士預計，三星將能夠在2020年年底或2021年初開始大規模量產5奈米製程晶片，而這樣的狀況也這意味著三星將在5奈米晶片量產方面，至少落後於台積電6個月。但另一方面，華為手機跟三星手機有競爭關係，三星是否會大方支援華為，恐怕是另一個要思考的問題。

(中時電子報)