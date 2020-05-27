田家達、李維維。（三立提供）

田家達、李維維。（三立提供）

田家達、李維維。（三立提供）

Darren邱凱偉、田家達、林艾璇（大元）、李維維正在拍攝三立新台灣好戲《羅雀高飛》，李維維首度打破「傻白甜」刻板形象，飾演為了愛與家族責任踏上復仇之路的「腹黑心機女」，必須以台語演出的她，27日與田家達一起受訪時笑說：「沒三天就後悔了！」由於導演要求很高，手機絕對不能出現在拍戲現場，她每天都很緊繃，因而造成胃食道逆流，也擔心甲狀腺機能亢進宿疾會復發，田家達則是體重掉了6公斤！

因為首次嘗試在螢幕上使壞，李維維一開始先看八點台劇練習演技及台語，後來開拍時導演竟對她說：「妳在演什麼？我不要擠眉弄眼！」發現學八點檔那招完全沒用，因為導演要求要「內斂」，甚至對她說：「妳眼神要演殺手還早呢！有些壞人或神經病是看不出來的。」她坦言沒想到導演的風格是如此嚴格，更爆料連演員的內衣褲都只能穿肉色的阿嬤內衣褲，以符合時代背景。

郁方也參與《羅雀高飛》演出，李維維笑說她就是自己的台語老師，田家達也說，為了讓大家台語更進步，郁方特別要演員開了一個line群組，規定大家在裡面只能講台語，沒想到大家都看不懂彼此的對話。

李維維說，導演除了嚴厲其實也很會鼓勵大家，「我曾想打退堂鼓，導演跟我說他之前在大陸導戲，有個韓國演員練國語到最後都可以用中文演戲，所以他要求我在一個月的時間內台語變100分」。

而睽違多年未在台演出的田家達，也將挑戰長工角色，誓言搶下「最帥長工」封號，田家達說，雖然現在兩人台語很不輪轉，但拍戲時每個人事前在台詞上做很多功課，但他光背各種藥的名字就背了一個月，起床、吃飯、睡覺前都在背。之前他一直在大陸拍戲，雖然多年前演過《世間情》，但還是很擔心台語說不好、加上又是演長工，所以很猶豫，最後看了劇本，又發現很多演員都是首次演台語劇，安心不少才接下的。戲拍到現在深深體會到導演的嚴厲，有時導演還沒說話，他自己就拜託導演再給一次機會。

(中時 )