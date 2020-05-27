一份新的民意調查報告顯示，有將近三成美國人相信，微軟公司創辦人、億萬富豪比爾蓋茲意圖以新冠疫苗接種為藉口，將微晶片植入人體，以便控制他們。

網路上有流言稱，比爾蓋茲計畫以新冠疫苗接種為幌子，對全球民眾進行大規模晶片植入，植入的微晶片將用於監視人們的行動。由Yahoo News/YouGov所作調查顯示，28％的美國人相信此事。共和黨支持者中相信這一陰謀的人達44％，民主黨支持者則有19％。有四成受訪者認為純屬捏造，32％受訪者則難以回答。

調查還顯示，有7％美國人相信新冠病毒是由5G技術所引起的陰謀論。這項調查於5月20日至21日進行，總共有1600多名美國人參與。

近來，由於社交網路謠傳新冠疫情肆虐可能是5G行動通訊技術造成的，有些國家出現5G基礎設施和其他設備遭到人為破壞。在英國，4月初有至少20個5G訊號塔被破壞，破壞者認為新冠病毒可能透過這些訊號塔傳播。

(中時 )