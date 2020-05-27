新冠病毒不僅影響生活，也改變了商業模式。外貿協會董事長黃志芳在一場數位商機論壇上直指，這波疫情讓數位轉型加快了5至10年，企業如果不能夠數位化將不能生存。而實體展覽恢復後，未來線上展覽也會成為常態性。

外貿協會今舉辦「後疫時代數位商機探索論壇」，邀來科技業與線上教學業者對談。黃志芳談到後疫帶商機，開宗明義指這波疫情會讓數位轉型加快5到10年，企業非得數位化不能夠生存下去。但危機就是轉機，找到加速體質調整方法，就可以回應後疫時代需求。

他分析，疫情後數位教學、線上會議一定會大普及，相關的辦公、學校需求，會為數位軟硬體帶來很大商機。

訊連科技副總經理林昭宏直言，自家視訊會議相關產品在疫情中「成長非常大」。雖然SARS時曾帶動一波視訊會議設備採購需求，但他有發現企業疫後就都丟在一旁，不過這次COVID-19他認為不同。因為全球化出差風險變高，之後可能還有第二、三波疫情，都讓後續視訊會議解決方案有很大需求。

林認為：疫情後的商機就看誰可以掌握應用需求，「機會是給準備好的人」。像是公司就因應可能再發生的疫情，研發臉部口罩辨識系統，即使戴口罩這套軟體也可以作臉部辨識。

台灣微軟合作夥伴暨商務事業群總經理林劍福放下科技不談，強調數位轉型的重點不是數位、而是轉型。每個員工都要擁抱挑戰，改良產品為客戶解決難題與挑戰。

而面對國內疫情解封，企業界呼籲讓國際商務客優先解禁來台，是否促成國際會展提前復辦？黃志芳表示：「恐怕是有相當難度。」，因為涉及各國防疫政策，檢疫太多天會影響商務旅客意願，所以貿協國際性展覽恢復會比較審慎。至於國內展覽，則可配合防疫中心逐漸恢復。

(中時 )