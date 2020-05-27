因應新冠肺炎衝擊，為避免今年應屆畢業的社會新鮮人「畢業即失業」，勞動部原擬投入60億元，協助6萬名青年投入職場，行政院會明將通過勞動部報告，相關人數將大幅增加，預計可協助14萬青年就業。

勞動部長許銘春4月在行政院紓困記者會提出，為協助今年畢業的新鮮人進入職場，規劃自就業安定基金編列 60 億元預算，凡企業每僱用 1 名新鮮人，每月可補助 1.2 萬元，共計 12 個月。

勞動部原規劃可協助6萬青年就業，但許銘春表示，金額及人數會再調整，據了解，行政院會明將通過勞動部新方案。

行政院發言人丁怡銘表示，政院明將聽取勞動部陳報的「應屆畢業青年就業措施」報告，勞動部規劃多項應屆畢業青年就業措施，預計投入60多億元，陪伴14萬名應屆畢業生一起踏出校園步入職場。

此外，行政院會明也擬討論通過文化部所提「國家語言研究發展中心設置條例」草案，依據草案內容，國家語言研究發展中心，將作為我國國家語言專業性組織，發揮研究、調查、保存、推廣、發展及資源整合等功能，以落實「國家語言發展法」保障各語言傳承、復振與發展的目標，並與世界各國語言組織進行語言保存復振的交流與合作。

(中時 )