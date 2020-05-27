台塑四寶第一季大虧139.93億元，創5年多新低，雖符合政府紓困方案，總計集團最高可請領高達19億元的紓困金；不過台塑集團決定放棄申請，希望把資源留給更有需要的中小企業，並持續堅守不減薪、不休無薪假、不裁員等三大原則，與員工一起共體時艱。

因應新冠肺炎疫情，政府提出製造業紓困振興方案，編列197.1億元，針對因為疫情營收減少五成以上的製造業的技術服務業，提供薪資與營運資金補貼。根據經濟部紓困2.0說明，製造企業只要今年上半年任連續2個月平均營業額較去年任一月、或前兩年同期月平均、或去年下半年月平均營業額減少達50％者，即可提出申請。

台塑集團今年因油價急跌、新冠肺炎疫情衝擊，第一季營運慘澹，合計虧損139.87億元，季減181.8％，年衰退145.2％，為2014年第四季來首度虧損。其中，台塑化、台化因布局上游，需認列龐大跌價損失，本業苦吞虧損，成為壓力中心，每股分別虧損1.05元、0.79元。

台塑集團主管表示，根據集團內部研究，台塑四寶全部符合申請資格，估算光是台塑、南亞、台化、台塑化等四大公司合計可請領的紓困金就高達19億元，這還不包括其他周邊的子公司。

不過考量企業社會責任，希望把額度留給更有需要的企業。

(工商 )