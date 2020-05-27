創作歌手李建軒最近推出第二張創作專輯《ALL IN》，雖是星二代，但整個製作過程都全心投入，可謂實踐「ALL IN」概念。這次專題拍攝選停車場，對他來說有著熟悉感，不同的是一起入鏡的VW Amarok V6 Black Edition，全車裡外不同層次的黑，既低調又霸氣。

李建軒對自己的專輯特別有想法，不僅收錄曲目全數參與詞曲創作，連宣傳照拍攝場地也精挑細選，他說，這次曲風較偏向電音，西門町就很有這樣的氛圍，於是選在峨眉停車場取景，周邊建築線條、車燈光點都成為照片裡的一部分。

李建軒大二就開始開著爸爸的舊車代步，但真正的人生首部車是3年前出道時買的VOLVO V40，他覺得休旅車因為車身比房車高，因此能看得更寬更遠，予人更大的安全感，而且平常工作要帶樂器、宣傳品，載物機能很重要，他坐過朋友的跑車，對他來說，反而沒有那麼「高」的吸引力。

這次試駕Amarok V6 Black Edition是車身更龐大的皮卡，身高180cm的李建軒坐進車艙覺得相當寬敞，後座也有不錯的空間，尤其後方車斗相當大，感覺可以放進好多東西。試駕車配置3.0 V6渦輪增壓柴油引擎，擁有204PS/51kgm最大動力輸出，他試開即感受其源源不絕的飽滿動力，雖然方向盤略為重手，但駕馭的感受是很流暢的。

據原廠資訊，這具柴油渦輪增壓引擎能在3000至4500rpm間提供204PS最大馬力，51kgm最高扭力更可在1250rpm就全數釋放，並且一路延伸至2750rpm形成扭力高原，給予源源不絕的動力輸出。配上8速Tiptronic手自排變速箱、4MOTION全時四輪驅動系統、機械式後軸差速器鎖定以及Off-road ABS越野輔助系統，9秒就能完成0-100km/h加速，更擁有強悍的越野性能與脫困能力。

Amarok V6 Black Edition同時標配ASR加速循跡控制系統、EDL電子防滑差速器、斜坡起步輔助裝置、陡坡緩降輔助裝置、拖曳穩定裝置，還有MCB二次碰撞預煞系統等，並且配備自動防眩後視鏡、Rear Assist顯影式停車導引系統、PDC前後停車導引系統，提供相當完整的主被動安全防護。

Amarok V6 Black Edition全車換裝價值15萬元的Black Edition套件，加上Vienna雙色真皮座椅等配備升級，其中黑色車斗防護架有著優美的曲線、20吋Talca黑色鋁圈則顯得特別霸氣，讓Amarok V6 Black Edition更具個性，全台限量30台，隨車附贈兼具防盜、防塵功能的黑色捲簾式車斗蓋，並可享30萬36期零利率購車優惠。

李建軒喜歡休旅車，因為高大的車身擁有更寬廣的視野。（粘耿豪攝）

身高180cm的李建軒覺得座艙空間舒適。（粘耿豪攝）

中控台配置相當簡潔。（陳大任攝）

多功能方向盤握感佳。（陳大任攝）

排檔座旁有陡坡緩降輔助及機械式後軸差速器鎖定等功能按鍵，操作相當方便。（陳大任攝）

車艙內多處附有實用的充電插孔。（陳大任攝）

車艙內有不同層次黑色元素，頂篷內裝飾板也是黑色。（陳大任攝）

全車為Vienna雙色真皮座椅。（陳大任攝）

後座椅面收起可增加載物機能。（陳大任攝）

後座椅背還可向前打平。（陳大任攝）

20吋Talca黑色鋁圈展現非凡氣勢。（陳大任攝）

限量版加贈兼具防盜、防塵功能的黑色捲簾式車斗蓋。（陳大任攝）

(中時 )