每到了統一發票開獎日，許多民眾就會趕緊拿出發票來對獎，無不期待自己就是幸運兒。近日有網友使用雲端發票APP對獎，202張電子發票全槓龜，沒想到下一秒卻神展開了，他竟然還能拿到2000元獎金，貼文發出後，立刻引起網友熱議。

該網友在批踢踢上發文，指出總是有人認為電子發票有陰謀論，或者很難用、不想學等等原因，不過他要來平反一下。原PO說，當他打開雲端發票App一看，發現裡面的202張發票居然一張都沒中，讓他一度心灰意冷，沒想到下秒他竟發現自己中了「雲端發票專屬獎」，且金額相當高有2000元！

對於這筆意料之外的中獎，他開心直呼「覺得很愉悅，如果刪減普通發票獎項，持續增開專屬獎，會不會對推動發票無紙化有幫助？」

文章曝光後，許多網友一看表示，「還有這樣喔...紙本幾百張一張都沒中！」「好爽喔沒中過，以為是騙人的」、「已羨慕，免對獎超爽」、「就是鼓勵你用載具囉」。

「雲端發票專屬獎」是為鼓勵民眾少印紙本，多用載具儲存發票所開出的獎項，該獎項只限不印出紙本、儲存於悠遊卡、手機條碼、會員載具等發票即可對獎。

(中時電子報)