白蘿蔔是冬天盛產的食材，且營養豐富，甚至具有抗癌功效，但日前有網友買了一條蘿蔔回家，切開一看竟然發現蘿蔔的中心是藍色的，讓原PO嚇傻，趕緊上網PO文詢問這到底是什麼情況，沒想到真的引來內行人解答。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》貼出一張白蘿蔔的照片，他在全聯買了一條白蘿蔔，切開之後卻發現，中間有泛藍的現象，因為擔心是壞掉，原PO只好上網詢問，「請問大家這還能吃？？？」

網友在全聯買的白蘿蔔。（摘自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）

貼文一出，引來大批網友熱烈討論，有些人就建議原PO可以拿去退貨，別吃這種看起來有疑慮的蘿蔔，但有內行網友跳出來說明，「白蘿蔔含有酚類物質，經低溫保存後會轉換成花青素，花青素遇鹼性物質會變成藍色，遇到酸性物質會變成紫紅色，但上述原因均對人體健康不會造成負面影響」。

這位網友也強調，若是白蘿蔔若切開後呈現黑色，則可能是受到細菌感染，就不宜食用。

(中時電子報)