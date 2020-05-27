港星黃日華。(取自微博)

香港男星黃日華當年與翁美玲攜手演出金庸劇《射鵰英雄傳》走紅兩岸三地，接著更憑著在《天龍八部》飾演喬峰一角人氣再攀高峰。然而黃日華戲裡戲外皆如喬峰般深情，陪伴著結婚近40年的妻子梁潔華抗癌，未料今日就突然傳出噩耗，他痛哭向港媒證實妻子昨日不敵病魔離世，享年59歲。

黃日華是香港娛樂圈出了名的好爸爸兼好老公，他1988年與愛情長跑多年的女星梁潔華結婚，夫婦感情恩愛育有1女，2014年梁潔華被證實罹患血癌，一度崩潰無法接受，幸有黃日華在身旁耐心陪伴，令梁潔華感動直言：「他是一百分的好老公，沒有他我也不知怎算！」

近年，黃日華更為了陪伴妻子對抗病魔，減少工作，未料妻子仍不敵病魔，於昨日器官衰竭安詳離世。據東網報導，黃日華悲痛證實愛妻逝世一事，更強忍喪妻之痛，感謝外界關心，希望大家能給他們空間，讓他與女兒好好辦理愛妻後事。

(中時電子報)