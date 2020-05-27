由郭台銘捐贈的台大癌醫中心，今天以郭台銘母親「初永真」冠名並揭幕正式營運，郭台銘今天親自推著坐輪椅的媽媽初永真，和太太郭馨瑩一同出席「永真健康醫療大樓冠名暨肇建記揭幕」。(鄭郁蓁攝)

台大癌症醫院從去年7月開始營運，但《鏡週刊》報導指出，鴻海創辦人郭台銘承諾追加捐贈50億遲遲沒有入帳，影響到相關設備與營運。甚至向廠商訂購的MRI（核磁共振）都因沒資金付款，廠商把機器送到院內竟無法組裝、驗收。台大癌醫今（27）日發布聲明，醫院業務都依據計畫進行中，並強調過去半年來營運情形順利，與一般新設醫院無異。

《鏡周刊》報導，國立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院共耗資150億元、耗費10多年興建，於去年下半年移交給台灣大學，但由鴻海創辦人郭台銘捐贈成立的台大癌醫傳最近出現財務危機。該報導指出，台大校方為解決此一問題，近日已對外募款，並於校務會議提出自救方案。

對此台大癌醫今晚發出聲明表示，該院承永齡健康基金會創辦人郭台銘慷慨捐贈營運經費及各項醫療設備，目前業務均依營運計畫進行中，MRI及其他設備均在裝機中，預計7月會對外開放使用；過去半年來，該院營運順利，與一般新設立醫院並無兩樣。

台大癌醫指出，這一路走來感謝社會各界給予協助，而寶佳基金會也有感郭台銘的義行，願意共襄盛舉，於今年捐贈醫療設備，協助該院深化醫療服務能量，加速嘉惠台灣病患；該院一定不負捐贈者及大眾的期盼，善盡社會責任，為台灣打造世界一流的癌症中心，再次感謝各界關心。

台大癌醫中心醫院院長鄭安理、永齡基金會執行長劉宥彤今天傍晚緊急召開記者會說明此事。

劉宥彤澄清，週刊報導子虛烏有，永齡基金會已出帳40億元，人事費用、營運資金、醫療設備、裝潢等現金也已支付30億元，沒有所謂的有條件捐贈、款項未到位等狀況，對於週刊不實報導，將不排除提告。

鄭安理指出，看到報導後，他第一時間打給郭台銘道歉，郭台銘也承諾250億元一定會逐步到位，並說，有人願意捐出這麼大一筆款項，只是為了一個理想並不容易。

(中時 )