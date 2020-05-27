大陸全國人大代表、海峽兩岸關係協會會長張志軍5月23日表示，2019年福建省GDP達到4.23兆元人民幣，首次超越台灣。公開數據顯示，2019年台灣GDP初步數據為18.90兆新台幣，約合4.22兆元人民幣，而同期福建省GDP總量達4.23兆元人民幣，自有相關統計以來，首次超過了台灣。

據統計，2019年大陸各省、市、自治區GDP排名（初訂版）中，福建省僅列大陸各省、市、自治區總量第八。此前有數據顯示，2019年上半年，台灣GDP總量折合為人民幣後，在各省、市、自治區中已僅能排到第八位，當時仍位列福建省之前。

上世紀70年代末開始，台灣借助有利發展時機，實現了外向型經濟的升級、轉型，更早步入經濟發展快車道，成為名噪一時的「亞洲四小龍」之一。

1995年時，台灣GDP總量約合2.3322兆元人民幣，居全球第20位，年GDP增速穩定在4%-6%。而同期，大陸GDP總量也僅6.1536兆元人民幣，居全球第8位，總量較台灣優勢並不明顯，如果按人均折算，差距則更大。

90年代後期大陸經濟發展提速，而位於東南沿海「前線」的福建省，因為交通不便、土地貧瘠等先天不足，在大陸東南沿海中又長期處於「後梯隊」，一度與台灣拉開了距離。

儘管改革開放後有所發展，但直至2005年時，福建省年GDP總量也只有6554.69億元人民幣，而同期台灣GDP總量約合人民幣2.3900兆元，是福建省的近4倍。

但隨後台灣經濟陷入「滯漲」，而福建則在大陸經濟騰飛的大背景下一路急起直追，2009年，福建省首次公開提出「GDP2020年反超台灣」的戰略目標，但當時被認為「很難實現」。

但也有部分人士指出，大陸經濟已開始整體「發力」，繼廣東省2007年成為首個GDP超越台灣的省份後，江蘇、山東、浙江也在幾年內相繼「超台」。

至2013年時，福建省GDP總量已達2.1868兆元人民幣，且GDP增速高達11%，同期台灣GDP總量約合3.2540兆元人民幣，GDP增速回落至2.2%。當時已有許多專業人士根據數據模型計算認為，2020年將是福建省GDP總量反超台灣的年份。

最終，福建省早在10年前就制訂的「2020年GDP超台」目標，得以如期實現。

(中時電子報)