社交媒體Instagram上，出現了兩段F-35C戰機驚險起飛的影片，一架美國海軍F-35C聯合打擊戰機正從美國航艦上發射，然而戰機離開甲板後，並沒有向上升空，而是降到甲板以下，幾秒鐘後才飛了起來，幾乎就要碰到海水。這應該是一種試驗，測試F-35C彈射起飛的最小彈射力。

The Drive報導，IG上有兩部影片，一部是在飛行甲板上拍攝，F-35C戰機以一種異常緩慢的速度沿彈射器滑軌加速，然後離開甲板後隱沒到艦首以下。片刻之後，戰機再次出現爬升至安全狀態，光看就覺得相當驚險！另一個影片是從艦首下方拍攝，顯示F-35C在飛向空中之前，幾乎觸及海浪，甚至戰機的噴射都在海水面上激出漣漪。

這些影片是由IG用用「RCAF_Pilot」所發佈的，他的解說表示這是F-35C計劃測試的一部分，是評估航艦彈射器安全發射戰機，需要的最小彈射能量。值得注意的是，這架F-35在整個發射過程中，都沒有開啟後燃器，也表明這是一種測試。飛行員顯然具有極高的膽勢，他很信任飛航工程師所測算的最小飛行速度。

F-35C戰機，是JAS聯合打擊戰機計畫中的「海軍艦載型」，與另外2型(A型與B型)相比較，F-35C的機翼更大，機部燃料容量更大，起落架更堅固，適用於彈射器發射，其翼尖也可折疊，以便在航艦甲板上留出更多空間。

比較明顯的缺點是，F-35C只適用於具備彈射器的航空母艦，使得它的產量最少，這導致它的單價最高。

(中時電子報)