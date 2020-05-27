大陸國務院金融委辦公室表示，將於近期發布11條金融改革措施，包括推出「創業板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）」等4部規章，推進創業板改革並試點註冊制；加快推進新三板改革，積極穩妥實施公開發行。

新浪財經27日晚間報導，中國人民銀行官網刊登的新聞稿指出，將發布「外國政府類機構和國際開發機構債券業務指引」，進一步完善熊貓債訊息披露要求，細化熊貓債發行規則，鼓勵有真實人民幣資金需求的發行人發債，穩步推動熊貓債市場發展。

同時，推動信用評級行業進一步對內對外開放，允許符合條件的國際評級機構和民營評級機構在大陸展開債券信用評級業務，鼓勵境內評級機構積極拓寬國際業務。另外，將推出商業銀行小微企業金融服務監管評價辦法，以完善對小微企業金融服務的激勵約束機制；推出中小銀行深化改革和補充資本工作方案，加快中小銀行補充資本。

(工商 )