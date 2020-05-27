大陸河南省三門峽市文物考古研究所在黃河邊發現大型古墓群，共有多個時期墓葬600多座，出土文物2000餘件。

據《中評社》報導，這個古墓群位於三門峽市湖濱區後川村，北距黃河約500公尺。從2017年10月起，三門峽市文物考古研究所配合棚戶區改造項目，對這個位置進行了3次考古勘探發掘，勘探面積3.76萬平方米，發現多個時期墓葬600多座。這些墓葬主要集中在秦漢、唐宋和明清時期，尤以秦漢時期墓葬為多，有近300座。

目前，文物考古工作者已經發掘墓葬602座，出土陶器、銅器、鐵器、金銀玉器、瓷器、石器、骨蚌器等各類器物逾2000件套（枚），其中不乏鵝首曲頸壺、玉劍具、鑲玉銅帶鈎以及有銘銅器等一批造型獨特、製作精美，有較高歷史價值與藝術價值的稀有隨葬品。在秦漢時期隨葬品上，有「陝亭」、「陝市」的戳印；在唐宋金元時期的墓志中，有關於陝州的直接記載。

專家認為，這些墓葬排列較為有序，同時期墓葬相互之間很少有打破關係。墓葬群離陝州故城較近，應該是歷代陝州城的集中墓區。並表示，這個大型古墓群的發現與挖掘，揭示了隨著政治中心的轉移，三門峽地區逐步由興盛走向衰落的過程；大量秦人墓葬和西漢墓葬的發掘，為三門峽地區墓葬演變提供了十分寶貴的資料。

(中時電子報)