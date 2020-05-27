提到減重這件事，可說是各個世代永不退燒的話題，從10幾歲的青少年，一直到50、60歲以上的年齡層，不管是為了美觀或是健康，加上五花八門的減重方式推陳出新，讓每個想要減重的人躍躍欲試。

大里仁愛醫院副院長趙世晃表示，在他的門診中有3位好友相約一起來減重，透過手術的幫忙，術後2個月3人一共減掉80公斤；不但體態改變了，三高健康指標也改善了，更重要的是他們將飲食和運動內化成生活的一部分，並期許未來更健康。

【體重、健康指數超標 身體處慢性發炎狀態】

這3位患者因體重過重的緣故，稍微動一下就覺得喘，也擔心膝蓋無法負荷，因此，遲遲不敢運動。其中182.5公斤重的李先生，BMI指數59.6，診斷後才得知罹患糖尿病，且血脂、尿酸皆異常；潘先生的體重為200公斤，BMI指數高達68.4，來門診後才發現自己患有糖尿病，糖化血色素為8.4%；另一位曾先生的BMI指數為37.5，也屬於超標的肥胖體型，同時還合併三酸甘油酯過高。

趙世晃副院長指出，除了大家熟知的體重之外，身體質量指數BMI是另一個計算指標，計算方式為體重除身高（公尺）平方，BMI指數若超過35為重度性肥胖，超過40則屬病態性肥胖。肥胖超重的體態，等於是讓身體長期處在慢性發炎狀態下，對於身體來說是一種壓力和負擔，同時提高了罹患慢性疾病的風險。

【腹腔鏡微創手術 改善肥胖及代謝問題】

3人在了解代謝手術過程與手術後飲食方式之後，由大里仁愛醫院減重代謝手術中心團隊，執行經由微創手術的方式進行胃夾具合併小腸繞道，來改善他們的肥胖和代謝不佳等問題。由於是透過腹腔鏡的微創手術，因此，手術時間短、傷口小，也恢復得比較快。

趙世晃副院長進一步說明，這3個好朋友在術後2個月一共減了80公斤，平均1個人少了26公斤，原先體重182.5公斤的李先生，糖化血色素從6.8%降到5.6%，三酸甘油酯也恢復正常值降到126mg/dL；體重高達200公斤的潘先生，糖化血色素從也降到標準的6.3%；體重和三酸甘油酯原本也超標的曾先生，術後2個月的三酸甘油酯也一路從212mg/dL降到164mg/dL。

趙世晃副院長強調，透過代謝手術的方式，可以讓有三高問題的人在術後迎向健康的生活，當然在體重回復正常之後，也要繼續培養良好的飲食和運動習慣，才能健康不復胖。

(中時電子報)