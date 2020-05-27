Eskyfun遊戲平台發行的熱血動作策略卡牌手遊《三國殺名將傳》，推出全新金將版本，新增四名金色武將「子上」、「水鏡」、「周姬」、「南華」以及金色錦囊「同舟共濟」，並同步祭出多項精彩活動，還有機會抽取限定曹操手辦、金色武將碎片、紅橙武將自選箱等超值豪禮！

《三國殺名將傳》金將登場(影片來源/YouTube/Serpent E)

金色武將全新登場

魏國武將「子上」本名司馬昭，擅長輸出、控制，神兵為幽冥誅仙刃，技能「魅影」可使敵方單體女武將遭受95%的物理傷害，若無女武將目標則轉移至血量最少的男武將；「森羅鬼蜮」可對敵方全體女武將造成278%物理傷害，還有機率產生擊飛效果，無女武將上場則會鎖定3名血量最少的男武將，目標越少，傷害越高。

魏國「子上」(圖/天遊網絡提供)

蜀國武將「水鏡」本名司馬徽，主力輸出，神兵為蒼松水韻琴，技能「靈音」可使敵方縱排遭受60%法術傷害；「驚濤駭浪」則可對於敵方兩縱排造成126%的法術傷害，並回復自身怒氣。

蜀國「水鏡」(圖/天遊網絡提供)

吳國武將「周姬」本名周徹，以輸出、輔助為主，神兵為烈焰霓凰刀，技能「戰意」可對敵方單體男武將造成90%的物理傷害，若無男武將目標則轉移至女武將；「霓凰業火」可對敵方全部男武將造成122%物理傷害，無男武將上場則可鎖定單體女武將造成巨大傷害，如攻擊目標處於灼燒狀態，還可為己方武將回復血量，並清除中毒、灼燒效果。

吳國「周姬」(圖/天遊網絡提供)

群雄武將「南華」，神兵為延陽追魂仗，技能「風雷」可對敵方單體造成100%法術傷害；「魔光千仞」則會鎖定血量最少的3名敵人造成140%法術傷害，並附加持續2回合的鐵索效果。

群雄「南華」(圖/天遊網絡提供)

此外，本次改版也推出金色錦囊「同舟共濟」，同陣營武將受到敵方直接傷害時，可將50%傷害轉移至佩戴錦囊的武將。

金色錦囊「同舟共濟」(圖/天遊網絡提供)

多項活動同步上線 好禮獎不完

慶祝改版上線，官方開放全新活動「見龍在田」，活動期間內每天可享有5次免費招募，還有機會獲得金將整將、金將碎片、金色萬能神兵等道具獎勵。在特定時間還會開放歡樂抽獎，完成金將招募即可獲得抽獎資格，招募次數越多，中獎機率越大！而參加活動的玩家也會進行積分排名，並按照排名贈送對應獎勵，像是炫酷頭像框、特有稱號、金將自選箱、全服紅包。

遊戲內也將同步舉辦「全服點讚」、「老玩家回歸」等多項精彩活動，參與活動就可以帶走「金色傳說」限時稱號、豐厚回歸禮包，還有機會抽中「曹操精美手辦」、金色武將碎片、紅橙武將自選箱等珍稀獎勵！感興趣的玩家可關注官方粉絲專頁和後續新聞資訊。

全新活動「見龍在田」(圖/天遊網絡提供)

(科技)