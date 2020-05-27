生兒育女本該是順應自然的一件事情，但在古代，重男輕女的思想嚴重，很多人為了生下兒子，娶妻妾不計其數，甚至想盡辦法好讓自己傳宗接代，古代帝王之所以後宮佳麗上千，也是為了繁衍自己的後代。而在上世紀80年代，一名男子為了實現自己多生兒子的願望，居然在一個小山村建立了自己的帝國，攻陷醫院，在窮鄉自封「皇帝」，封40名護士醫生為妃子，這件事聽起來非常荒唐，卻是真實發生的一件事情。

故事主角名叫曾應龍、四川人。他是一個普普通通的農民，但思想極其迂腐，一直想要很多兒子，但自己的妻子先後生下的兩個孩子都是女孩，這讓曾應龍失望，於是就帶著妻子一起到外地打工，在新疆工作的那段時間，曾應龍的妻子終於如願生下了兒子，但由於當時大陸正實行計畫生育政策，為了避免政府政策，夫妻兩人只好去附近的新鄉躲起來。

但是曾應龍並不滿足於此，還想要更多自己的孩子，像皇帝一樣可以擁有很多的孩子，於是，曾應龍聯繫了一個叫作馬興的人，由於新鄉是一個非常偏遠的地方，現代很多先進思想在這裡的人民其實都不了解，也就是思想依舊非常傳統，對於馬興大家也就十分信任。

而馬興就借著大家的信任，上演了一場好戲。有一次他帶領村民來到觀音岩，抓到了一條魚，這還不是一條普通的魚，這條魚的背後寫著「大有」，之後馬興就神神叨叨的念起來，說躲在村裡的曾應龍是天子。

曾應龍和馬興使的伎倆完全和陳勝吳廣起義時伎倆一樣，但是由於村民愚昧無知，所以大家對於曾應龍和馬興的這場把戲沒有懷疑，還真的就相信了，見到曾應龍居然還會下跪稱「萬歲」，看著大家被自己玩弄於股掌之中，曾應龍立刻聚集了附近的村民，建立了自己的國家「大有國」，年號為「太平元年」。

之後曾應龍不僅建立起自己的國號，還根據古時候的朝代設立了軍事機構，有自己的太尉、丞相，還有「御林軍」和「禁衛軍」，彷彿瞬間回到封建王朝時代，但曾應龍建立這個王朝最終的目的只有一個，就是讓自己擁有更多的後代。不過，當時大陸計畫生育工作開展的緊張，雖然新鄉地處偏遠，但國家政策仍然需要執行，當地的人口還須依據國家政策來執行，不能隨意生孩子。

就在當時，當地的縣醫院正好是負責實施這項政策，這無疑阻礙了曾應龍的想法，使得自己無法實現目的，於是縣醫院就成為曾應龍第一個打算進攻的目標，他就帶領自己的「軍隊」攻佔了當地的縣醫院，事發突然，一時沒有預料到發生這件事，事前也沒有準備的縣醫院就這樣被曾應龍攻破。

占領醫院之後，曾應龍就帶人破壞了醫院裡的用品，還將醫院的女醫生、女護士帶回自己的「後宮」，封她們為妃。直到有人報警，警方才知道新鄉居然還有一個「朝代」，立刻將曾應龍一行人帶回警察局，擁有皇帝夢的曾應龍被判處無期，而那位幫助他的馬興則判處死刑，大家覺得這件事情也就到此結束，但是和曾應龍一起關在牢中的村民，居然在被關進監獄後，看到曾應龍還得叫他天子，以君臣之禮相待，真的是荒唐至極。

這個故事背後顯示出傳統思想的愚昧無知，人們的思想深受其害，好在如今現代社會大家都具備先進、科學、文明的思想，人們不再執迷於這些假說，也不會被這些莫須有的話術欺騙。

(旺報 )