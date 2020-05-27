柳伊純（左）透過防守建功，獲得教練林紀妏肯定。（中華籃協提供）

（21:23更新，補充賽後說法）半場落後5分的台灣電力女籃，憑藉永不放棄的精神，終於在第4節超前比數，最終64比59氣走台元紡織，台電繼5月14日78比61氣走中華電信後，收下本季第2勝，本季已從兩支不同隊伍手中搶勝。

台電曾面臨跨季40連敗惡夢，但在本月14日將連敗場次喊停，今天遇到之前曾有機會扳倒的台元，台電在郭佳紋、劉希曄等人帶動攻勢下，於決勝節打出勝利的機會，在比賽最後1分鐘內握有6分領先的優勢下，終於再增加本季勝場數。

台電教練林紀妏賽後坦言：「台原有蔡佩真、卓敬等好手，實力不在話下，不過另一得分主力彭曉彤今天不克出賽，加上我們球員從頭到尾有貫徹執行，很開心收下本季第2勝，覺得沒有特別去想贏球這件事，勝利就來了，感覺像是Bonus（額外獎勵）！」

林紀妏也點名「阿寶」柳伊純關鍵時刻送出阻攻的成功防守，帶動球隊氣勢及打出勝利希望，柳伊純笑說：「想起上次有機會贏球卻被佩真姐、彭曉彤扭轉戰局，大家都不希望重道覆轍，我上場就是盡力防守，能守下肯定是不會放棄的，才能送出阻攻阻止對手攻勢。」

本戰攻下全隊最高21分的劉希曄，坦言拚戰到後面腳有點使不上力，才會第4節尾聲的罰球掌握度較低，透露團隊針對之前對台元的失誤、防守操練，總算是收到效果，她跟柳伊純都認為，在剩下的例行賽，仍會以爭取更多勝場數為目標努力。

劉希曄（左）本季加盟台電，增加球隊進攻火力。（中華籃協提供）

(中時 )