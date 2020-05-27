藝文場館解封，但故宮暫不跟進，目前南北院皆維持參觀人數不超過300人，故宮院長吳密察表示，博物館參觀人數控管，和表演藝術固定席次的思考方式不同，「表演藝術可以間隔座，每個人固定不動，有個規範在，看展觀眾會走來走去，是流動的，很難估算同一個展間最多容納多少人，控制在300人內，可讓民眾保持社交安全距離看展。」

吳密察觀察，就目前故宮參觀人數狀態，較難有人潮湧入現象，「每周二到周五的入場人數，大約每天350人到500人，周六、日大概有1200人到1500人參觀，平均一整天從早上9點到下午5點，一個小時不會超過2百人，加上三層樓、十幾間展間，平均分配下來，每個展間人數不多。」

吳密察表示，在6月7日大規模解封之後，會視每日確切人數調整，「我已和同事討論，假如之後周二到周五，每天超過一千人，六日到兩千人以上，到時我們會有更細緻的討論，再提出因應之道。」

據了解，台北市立美術館目前每周一到周四，入場參觀人數為600到700人，周五為800人，六日為2000多人，館方評估參觀民眾能維持社交安全距離，因此並無特別限定入館人數。

國立台灣美術館則是視展廳空間大小為定，每個展廳一次開放20人到70人不等。台南市美術館則是視內部含氧量，只要內部含氧量達1000ppm，會開始實施人數控管。高雄市立美術館目前各展間維持在100人以下，6月7日之後人數不限制。

(中時 )