台灣便利商店密度排名全球前位，僅落後南韓，大街小巷都能見到24小時燈火通明的超商蹤影。目前4大超商「統一」、「全家」、「萊爾富」、「OK」都有特色，有網友就疑問「萊爾富的本體是什麼」？內行指出，萊爾富以便利的「取貨」為名，不過店內也不乏許多特色小吃。

原PO在PTT表示，「肯德基的本體是蛋塔，那萊爾富的本體是什麼？網購取貨站嗎？」許多人有感表示，「電商免運取貨站」、「常常取貨免運，沒了」、「取貨超讚」、「免運物流倉，順便買東西」、「他們雲端冰箱很棒啊，就飲料庫」。

不過也有網友表示，萊爾富的還有其他特色，例如微波食品、地瓜，還有很特別的韓式泡麵機。「韓式泡麵機阿，還有附屬炸雞店」、「微波食品還行」、「麻婆豆腐你敢嘴？」、「麻婆豆腐飯」、「跟鬍鬚張聯名的東西比鬍鬚張本店還好吃」、「微波雞屁股」、「萊爾富的地瓜超好吃，又香又綿，四大超商最佳」。

另外，萊爾富的「茶葉蛋」更被評為四大超商之最，走進店裡，往往能聞到特別的茶葉蛋香撲鼻而來。網友表示，「茶葉蛋，所有超商裡最好吃的」、「茶葉蛋真的特別大顆」、「我會想到茶葉蛋，不知道為什麼」、「萊爾富裡面有股特別的茶葉蛋香氣」。

(中時電子報)