美國政府補助失業勞工的政策出現後遺症，領取的津貼比工作收入還高，影響就業意願。急於重啟經濟的川普政府，考慮發放復工獎金，鼓勵失業勞工重返職場。

白宮國家經濟委員會主席庫德洛（Larry Kudlow）在《福斯新聞網》接受專訪指出，關於復工獎金（back-to-work bonus），「我們抱持非常審慎態度在研究」。

庫德洛是針對共和黨俄亥俄州參議員波特曼（Rob Portman）的提案做出回應，波特曼建議重返工作崗位的失業工人，除了應得工資外，每周再額外發給他們450美元（約台幣1.4萬）獎金。

為緩和新冠疫情對經濟的衝擊，3月間兩黨聯手通過美國史上最大規模的經濟紓困方案，包括在既定失業救濟金之外，每周加發600美元（約台幣1.8萬）津貼給失業者，一直持續到7月。民主黨希望此補助失業者措施能延長到明年，遭到白宮與共和黨議員反對，但他們表示對其他想法持開放態度。

白宮首席經濟顧問庫德洛在專訪中說：「每周補貼至少600美元帶來麻煩，或許我們在緊急時期需要這麼做，但坦白說，那會抑制重返職場的念頭。」

庫德洛預測在下一輪的抗疫紓困方案中，每周補貼因疫情而失業者600美元以上的措施可能不再納入。他同時透露，川普政府仍有意減免薪資稅（payroll tax），但這個構想未獲兩黨議員大力支持。

芝加哥大學3位經濟學家，特別針對聯邦政府600美元失業補助措施的影響進行調查，根據他們5月間發表的報告，68％美國失業者領取到的福利津貼，超過他們失去的工資。

另一項驚人發現是，20％失業勞工獲得的補助，是過去工資的2倍有餘。有官員曾提出警告，他們恐會因為害怕失去補助，拒絕回到工作崗位。

(工商 )