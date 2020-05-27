台灣超過四十多天無新冠肺炎本土案例，中央宣布從6月7日後鬆綁民眾生活防疫措施，台中市長盧秀燕27日宣布三大解禁，並經市府防疫會議決議，包括台中即日起，開放各校辦理畢業旅行、文化局各演藝場館在遵守防疫原則下解封，及旅遊景點也放寬人流管制，要讓民眾過好生活。

後疫情時代，台中拚經濟動起來！盧秀燕27日出席消防救護車及器材捐贈典禮時表示，防疫期間，衛福部長陳時中大力肯定台中防疫井然有序，近期台灣逐步解封，她也藉此邀請陳部長到台中觀光，陳部長預計5月31日下午到訪台中。

盧秀燕指出，畢業旅行是每個學生最難忘的回憶，因此，市府開放各校辦理畢業旅行，但過程還是要注意勤洗手及戴口罩等自我防疫措施。針對畢業旅行解禁，市府即日起根據中央各項防疫規範開放畢業旅行，學生經家長或法定監護人同意後，以自由參加為原則；學校規劃畢業旅行時，應選擇適當的旅遊景點和旅館，以同班級、同遊覽車方式辦理，並應保持社交距離或戴口罩，出入各地點也要量測體溫與消毒。

針對演藝場館解禁，市府表示，即日起文化局各演藝場館在遵守防疫原則下解封，全面開演，包含中山堂、葫蘆墩文化中心演藝廳、港區藝術中心演藝廳、屯區藝文中心演藝廳及圓滿戶外劇場等；其中，中山堂將在修繕工程完成後，6月28日起開演。

民眾進出演藝場館應實名登記、戴口罩、量體溫、坐梅花座、維持社交距離；場館並應妥善規劃動線，只要在遵守相關原則下，可不受室內100人、室外500人限制，工作人員也應進行健康控管。

針對旅遊景點解禁，市府透露，台中市的自行車道、登山步道及高美濕地等戶外景點，即日起放寬人流管制限制，自行車道如東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道等，登山步道如新田登山步道、大坑登山步道等，但還是呼籲到訪民眾維持社交距離或戴口罩；麗寶樂園、東勢林場等觀光遊樂業，則配合中央規範從6月7日起放寬人數限制。

(工商 )