為了減輕疫情負面影響及保持金融穩定，印度央行於3月27日緊急降息3碼至4.4％，幅度超出市場預期，持續釋出流動性，以求降低市場恐慌。長線來看，印度政府於2020年2月1日公布2020～2021財年預算案，包括降低所得稅率、增加基建、補助農村部門以及提高外國投資者的債券限額業等政策，目標在於提高人民收入、增加購買力，最終刺激經濟成長達6～6.5％，仍是全球市場經濟成長相對強勁的國家。

台新印度基金經理人黃俊晏指出，往年印度股市第一季表現經常較弱，今年的重挫更是成為一年之中逢低布局的最好機會。在類股操作上，持股加強配置較具有防禦性的產業，如必需消費、醫療、通訊等，由於印度為內需市場，經濟與股市受外圍環境影響程度較低，因此實質上受外部疫情影響經濟有限。

長期來看，印度具備高成長題材，卻不乏評價相對偏低的標的，靜待成長潛力與業績表現反映在股價上，表現可望轉強。

(工商 )