為了找回看展人氣，故宮仍在想辦法，吳密察表示，故宮去年共有383萬人次，其中74萬是國內民眾，參觀主力仍是國際遊客，「但目前邊境封關中，在解除之前，要恢復以往的人聲鼎沸，還要很長一段時間。」

據了解，在疫情之前的故宮，每日參觀人數約為7000人到1萬人，目前故宮的參觀人數，每周二到周五的入場人數，大約每天350人到500人，周六、日約有1200人到1500人，人氣不如以往。

吳密察表示，隨著暑假即將到來，目前先從親子戶外活動開始，「我們會先舉辦館外親子活動，再帶到館內展覽，加上恢復報名百萬學子遊故宮計畫，邀請學生進故宮參觀。」

此外，目前故宮北院正館一樓導覽大廳重新改裝，新增一面12公尺的文物互動導覽牆，民眾可動手指、點選螢幕上的圖片，瀏覽300多件故宮館藏與介紹，包括現在南院展出的翠玉白菜，以及肉形石、清明上河圖等，在進入展間參觀前，可先在數位牆上吸收相關資訊。

(中時 )