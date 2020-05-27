路上遇到違停車輛，除了違規之外，還會影響用路人權利，甚至無法進出，先前有則新聞報導，一位女駕駛車被違停車擋住，害她無法開出停車場，霸氣女駕駛用車一撞，撞出通道，雖然事後遭違停車提告，但許多網友認為有時候制裁囂張違停，不得已就得用激烈手段，而這輛違停奧迪，因為無視挪車電話，下場更是悽慘。

四川街頭出現一輛奧迪，停在人行道上，堵住出入的唯一路口，一旁的店家無法做生意、車輛也無法通行，雖然車主有留下電話，但路人打電話過去要求移車，竟被當成騷擾電話，車主無視40多通挪車電話，且停放時間長達一整天，店家老闆受不了，決定教訓車主。

奧迪車輪胎插滿螺絲起子(圖片取自/每日頭條)

這位店家老闆從家裡挖出一箱螺絲起子，直接插滿奧迪車的輪胎，遠看就像一隻刺蝟，直到隔天車主才出現，當他發現輪胎被插爆，輪框也遭波及，必須換新的，更換至少得花台幣2萬以上，氣壞的車主馬上報警，要求肇事者賠償。

此次停車糾紛，雖然違停車主違規在先，但店家老闆用螺絲起子插滿輪胎，必須賠償不少金錢，而奧迪車主才剛買新車，就得送修；警方則建議，遇到違停報警解決最快，擅自「報復」除了要賠償外，恐怕還得吃上官司。

(中時電子報)