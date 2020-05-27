陸美關係急速惡化，主要是美國政府表達對北京當局在新冠疫情爆發之際，沒有完全揭露真實數據，要求大陸賠償經濟損失，加上大陸兩會期間宣布研議香港國安法，香港立法會27日恢復「國歌條例」草案二讀辯論，引爆香港民眾上街抗議，離岸、在岸人民幣創近9個月低點。根據最新數據顯示，美元霸主地位在這段期間更加穩固，人民幣國際化的理想越來越遙遠。

人民幣中間價26日創下12年新低，顯見北京當局越來越不理睬美國政府壓力，不過，27日中間價上調201點至7.1092，主要是政府工作報告再次強調，保持人民幣匯率在合理水平穩定，市場認為，這對於當前對外出口貿易，以及大陸金融市場有一定穩固作用，短期將維持貨幣寬鬆政策。

然而，市場對於香港政局紛擾感到不安，在岸人民幣27日收盤大貶193點，收報7.1547，離岸人民幣早前大跌超過300點，現報7.1783，均創下近9個月新低紀錄。市場人士認為，降準是遲早事情，至於降息應該會落在今年第三季。

環球銀行金融電信協會（SWIFT）近期公布的貨幣報告顯示，美元在2020年4月占全球主要貨幣支付、交易使用比重約43%，較去年同期39.21％還要來得高，歐元、英鎊比重明顯下降，人民幣比重則是從受到新冠肺炎疫情衝擊，2月2.11％、3月1.85％一路下降，4月更是剩下1.66％，一夕回到2008年水準，人民幣想要成為國際主要貨幣，甚至取代美元成為霸主，已經是難上加難。

不過，人民幣交易比重從2018年4月全球比重1.57％，2年內提升至2.8％，超越日圓來到第三。

(中時電子報)