國防部3點說明軍方網路高手扮駭客案 21:092020/05/27 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部副參謀總長李廷盛中將去年底主持「網際防禦體系」政策會議。軍聞社提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有關漢光演習扮紅軍的國軍網路高手「遭檢調偵辦」乙情，國防部表示，國軍平時職司維護國軍網路環境安全，戰時依令協防國家關鍵資通基礎設施，藉由年度「漢光演習」驗證及強化執行能力，並結合產官學研資源，培育資安高素質人才。 國防部說，各項演訓均要求依年度計畫律定之演練程序、方式及範圍等規範執行任務，並嚴令作業人員恪遵標準作業程序，以達合法合規之要求。 國防部強調，全案目前已進入司法程序，持續配合檢調機關偵辦作為，如人員有涉及不法事證，將依相關規定嚴懲，絕不寬貸，以確維單位執行作業紀律。 (中時 ) #國防部 #作業 #程序 #網路 #執行 也許您會感興趣 推薦閱讀 練台生100萬元交保 柯：不批評司法運作 10:552020/05/23 政治 國防部說明 軍退公職停領優存 15:342020/05/24 軍事 「莒光甜心」偷吃少校停不了 又被逮車內幽會 國防部：深表遺憾 00:022020/05/25 社會 玩美移動推AR眉彩試妝 04:102020/05/26 產業．科技 護盤給力 28家庫藏執行率100％ 04:102020/05/26 證券．權證 國防部 高教機下月首飛 15:072020/05/26 軍事 影》國防部副部長：敦睦艦隊沒犯什麼了不起錯誤 17:012020/05/26 政治 嘉縣東石舊漁港淤沙嚴重 影響蚵農作業 18:112020/05/26 生活 措詞爭議國防部道歉：防疫有疏失 但不致違法亂紀 21:402020/05/26 軍事 烏龍間諜案 漢光演習扮紅軍的國軍網路高手差點被當共諜辦 17:542020/05/27 軍事 軍事熱門新聞 影》F-35C驚險起飛 幾乎觸到海水 - 軍事 吳釗燮：港版國安法後 下一步可能對台動武 - 軍事 陸2航母傳將台海外軍演 與美恐爆衝突 - 軍事 俄製造隱形戰略轟炸機 將打破美國獨霸局面 - 軍事 陸版隱形超級大黃蜂艦載機傳試製 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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