有關漢光演習扮紅軍的國軍網路高手「遭檢調偵辦」乙情，國防部表示，國軍平時職司維護國軍網路環境安全，戰時依令協防國家關鍵資通基礎設施，藉由年度「漢光演習」驗證及強化執行能力，並結合產官學研資源，培育資安高素質人才。

國防部說，各項演訓均要求依年度計畫律定之演練程序、方式及範圍等規範執行任務，並嚴令作業人員恪遵標準作業程序，以達合法合規之要求。

國防部強調，全案目前已進入司法程序，持續配合檢調機關偵辦作為，如人員有涉及不法事證，將依相關規定嚴懲，絕不寬貸，以確維單位執行作業紀律。

(中時 )