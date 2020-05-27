台灣市場有某種魔力，會吸引特殊的新創事業想要選擇台灣長駐。在台灣創業2年的麒點科技（Kronos Research），由美國芝加哥交易市場分析師、華爾街交易員組成團隊，把美國金融市場主流的「量化交易」技術與商業模式帶進台灣，在加密貨幣、虛擬資產等進行高頻交易策略，快速躍升為全球加密貨幣交易量前十大團隊之一。

麒點科技創辦人暨執行長Mark Pimentel今（27）日表示，台灣就是麒點的企業總部，在台灣發展2年後的今年第一季才設立第一個海外據點，是在中國大陸上海，是為了陸股分析新業務才有的，或許未來還會有亞洲或美國的其他辦公室，台灣都會是麒點的總部，台股也是今年下半年開始操盤的標的。

由於麒點科技的經營快速成長，技術長Hank Huang表示，今年要擴大在台招募專業財務工程人才，從目前的30多人擴增到60人，要加速在台灣的量化交易發展，「物理、數學、資工，是我們鎖定的三大人才對象！」

Hank Huang指出，「量化交易」以人工智慧、機器學習技術為基礎，主打需要強大技術能力才可實現的高頻交易策略，結合趨勢追蹤（CTA）、套利、主觀交易等策略，透過迅速且即時的市場數據收集與信號（Signal）分析，提供投資人優質的量化交易投資服務。

芝加哥市場和華爾街十分流行採用「量化交易」，Mark Pimentel分析，因為它能強調紀律性、即時性、避免主觀情緒影響，更可以精準預測市場走勢，因此是美國金融市場顯學，他和團隊運用在風險與波動相對更大的加密貨幣投資市場，團隊工程師訓練出來的AI交易員連「假交易部位」都能判斷，公司在台灣運作十分順暢，目前每天交易量可達10億美元，獲利都在可控制範圍。

「我們對於選擇在台灣創業，非常滿意」，Mark Pimentel說，麒點科技的創業團隊多是同窗同學、熟識朋友，每個人都有美國金融市場的豐富交易經驗，企業經營細項都能在台灣落地實踐，更何況台灣的國際化、美食人和、山水好景，優勢講都講不完，因此願意花更多時間、人力培訓台灣人才，一起在全球交易圈打出天下。

(工商 )