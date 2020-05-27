大立光（3008）共同創辦家族之一的林氏家族，近1年多來陸續將林家股權進一步集中，包括創辦人林耀英、董事長林恩舟與執行長林恩平的個人持股皆已降至個位數張數、甚至歸零，而林家所有的茂鈺紀念公司則以14.1％的持股比位居大立光單一首大法人股東。

另一方面，外資法人包括美商摩根大通及花旗受託保管之投資專戶雖仍同列前十大股東，但持股皆有所下滑。至於新制勞退基金持股比則回升到2％以上、重返十大股東名單中。

為便於管理家族股權未來規畫、同時確保家族在大立光的持股比重，包括創辦人林耀英與林恩舟、林恩平等父子三人，先前將名下的大立光持股陸續轉移至家族所有的茂鈺紀念股份有限公司名下，兩年來茂鈺紀念之持股一路從6～7％、增至目前的14.1％，穩居大立光的單一最大法人股東，而林氏父子三人在去年年中的大立光股東會改選董事會時，也從自然法人轉為茂鈺之法人代表。

至於兩大自然人股東則為陳世卿（5.04％）及蔣翠英（4.94％）夫婦，另還有其它兩大家族的謝銘原（2.69％）與梁忠仁（1.56％）。多年來，這四大家族始終維持不出售持股的共識，因此其持股比率也多年未變。

攤開大立光年報揭露截至4月中旬為止的前十大股東名單中，除了四大家族外，屬於外資法人的花旗受託保管新加坡政府投資專戶，及摩根大通受託保管之投資專戶，持股比率皆已較去年同期下滑。

而今年以來，受到新冠肺炎疫情影響全球手機市場新品發售時程及市場供需變化，整體外資對大立光的持股比率從春節年後一路揚升至達53％以上的高峰，下修迄今多在50％上下，為今年來的低點。

隨外資比重的下降，新制勞退基金則重返其前十大股東單位中。已持有大立光股份多年的新、舊制勞退基金，近幾年的持股屢有波動，2014年間到2016年第二季初，新制勞退基金的持股最高曾一度達4.19％，低點也有2.8％左右。至於舊制勞退基金最高亦曾達2.8％，近4、5年則一路減少。

(工商 )