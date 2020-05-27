受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟重創，縱然台灣防的好也躲不過經濟影響，政府為此祭出了一系列紓困政策，卻遭議員爆料，有位攤販申請紓困1萬現金未果，痛罵政府欺負可憐人，遭起底卻發現名下坐擁27間房、還擁有8位數存款。
民進黨桃園市議員王浩宇在臉書PO文表示，有個市場攤商申請不到紓困金，氣得來電陳情，痛批蔡政府欺負擺攤可憐人，不懂苦民所苦。
王浩宇接下陳情後，一查才發現，這名攤商不僅名下有27間房子，存款還高達8位數，氣得痛罵「X！27間也來領紓困？你知道多少年輕人連存款都沒有嗎？」，直說當然不可能符合資格。
網友紛紛留言：「只能祝福這些人早日符合申請資格」、「這種人應該要高調公布」、「重點是，攤販繳稅沒？」、「公所每天都一堆人氣呼呼，罵政府」，但也有人質疑：「怎麼看起來像編故事」、「是真人真事嗎」。
其實紓困政策啟動後，亂象頻傳，許多有錢人也藉機想領補助，日前就傳出有民眾開名車、穿名牌前往申請的案例，王浩宇也無奈表示，公所內天天都可以看見這種人來申請。
(中時電子報)
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