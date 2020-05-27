【女兒們的男朋友】黃芷晴的視頻信：深情告白老爸，黃日華淚崩

香港男星黃日華當年憑著在金庸劇《天龍八部》飾演喬峰一角人氣再攀高峰，而他戲外也如喬峰深情，陪伴交往、結婚近40年妻子梁潔華抗癌多年，今(27日)他悲痛證實妻子離世，堅強面對喪妻之痛的模樣，令人不捨。

梁潔華2014年證實罹患血癌，幸好黃日華細心陪伴，讓一度崩潰抑鬱的她，能重拾勇氣對抗病魔。而之前黃日華女兒黃芷晴（Adrian）去年參加大陸節目《女兒們的男朋友》，更曾爆料老爸最愛就是吃麵包、踢足球、奶茶與「喜歡我媽」。

黃芷晴更直言老爸在她心目中就是最完美的男人，讓黃日華聽了感動不已，有感而發地表示，女兒不是自己去選擇的，可是老婆是你自己娶她回來、選擇的，「這個對我來說，是我一生中最重要的人物，我一定要給她最好的疼她保護她愛護她。」

黃日華更直言如果要他選擇女兒重要還是老婆，他覺得老婆比較重要，一席深情告白如今聽了格外令網友心酸，同時也忍不住擔心起黃日華目前狀況。

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(中時電子報)

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