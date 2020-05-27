新冠病毒籠罩下的俄羅斯，日前有一名女護士，在她的半透明防護服底下，只穿了一套兩節式性感比基尼，讓她一夜竄紅，但是也收到了來自她服務醫學單位的種種「關心」，不過這位「比基尼護士」納德日達•朱科娃（Nadezhda Zhukova）得到一些俄羅斯女性同胞的支持，她們紛紛在防護服內穿泳衣擺姿勢拍照，以表達對朱科娃工作的支持。

據今日俄羅斯網站（RT）報導，朱科娃之所以選擇少穿衣服，是因為經常穿著全套防護服工作太熱，讓人不舒服，相關照片讓她一夜成名。在媒體報導之後，這名護士收到了一份口頭提醒，要符合「對衛生服和外觀的要求」，並沒有對她有任何的紀律處分。

俄羅斯有許多女性跟著脫了，在防護服內只穿比基，聲援日前一脫成名的「比基尼護士」。（圖：環球時報/RT）

儘管這名「比基尼護士」沒有受到處分，但是接踵而來的上級單位，讓她很困擾，卻也因而得到女性同胞的支持聲援，像是在距離莫斯科近1000公里的俄羅斯城市薩馬拉，當地居民身著比基尼和防護服來到海灘，以表示對這名護士的支持。

穿過防護服的一名參與者說：「只穿兩分鐘，我就像在桑拿浴室裡一樣出汗。讓人無法呼吸，我無法想像醫生是如何長時間這樣工作的。」

穿著防護服的一名參與者說：「只穿兩分鐘，我就像在桑拿浴室裡一樣出汗。讓人無法呼吸，我無法想像醫生是如何長時間這樣工作的。」（圖：環球時報/RT）

還有團體呼籲其他城市的居民也要穿比基尼拍照，並鼓勵民眾在社交媒體上發佈照片，以支持「比基尼護士」的正確一脫和體會防疫醫護人員的辛勞。

俄羅斯許多女子紛紛身著比基尼和防護服來到海灘，以表示對這名「比基尼護士」的支持。（圖：環球時報/RT）

(中時電子報)