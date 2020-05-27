陪伴讀者數十年的誠品敦南店及士林店將於5月31日同日歇業，加上日前熄燈的台南安平店及台東店，以及同於5月歇業的高醫店和6月收攤的實踐店，光是上半年度，誠品就已收起6間門市。誠品董事長吳旻潔今(27)日在誠品股東會預告，下半年還會「用力地關」。

吳旻潔表示，誠品收起門市是為體質調整，並非不看好市場，「不要害怕關店，關店不是壞事，但開錯店一定是壞事。」下半年預估將再收起1至2間門市，如百貨公司高樓層的店別、老舊社區店等，評估標準包含未來性、獲利性、公共性等指標，若一項都無法達成，誠品就會關店，但與此同時，誠品也會積極拓展新店。

誠品門市歇業潮也讓不少出版人憂心忡忡。時報出版董事長趙政岷表示，其實不只誠品書店，自3、4年前開始，不少地方書店便陸續收攤，2、3年前金石堂也關閉許多門市，而書店關門對出版社最直接的影響便是發行量與銷售量，沒了實體書店，讀者摸不到書，導致銷售量下降，讓出版社難以獲利，連帶影響到的便是作家收入。

趙政岷舉例，時報出版於誠品敦南店的年度營業額是九百多萬，沒了誠品敦南店，這筆營業額無從補起，出版社也需回收庫存。實體書店不只能讓讀者接觸書籍，還是作家與讀者互動的空間，實體書店一間間倒，可能造成作家、出版社、通路間的惡性循環。

趙政岷表示，出版社及作家近年也努力以數位影音方式直接與讀者互動，但光靠出版社與作家單打獨鬥的效果實在有限，雖能理解書店經營者的想法，但接連爆發的關店潮仍讓人「看不見向上的力量」，期盼實體書店能與出版社再努力，一起打造讓讀者閱讀的空間。

而親子天下副總經理林彥傑也於臉書貼文分析，誠品佔出版社業績約15％至30％，今年上半年關閉的6家誠品門市約佔誠品15％至25％的業績，對出版社最直接的影響就是每月業績的4％至8％。不見的業績也很難從其他分店或其他通路補回，更將影響到新書發行量。顯見實體書店關門的效應，影響無窮。

(中時 )