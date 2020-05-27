《周刊王》報導網路社團「烏特邦」本月16日在北市中華錢櫃總統包廂舉辦淫亂派對，甚至出現裸奔、在包廂內口交等情況，涉嫌妨害風化罪當中的公然猥褻，轄區中正一警分局已經根據資料通知訂包廂的林姓主辦人到案，釐清是否有脫衣、性交易等情事，林晚間8點40分到博愛所說明。

媒體報導，烏特邦成員在50人包廂內，擠入80名男女，在包廂內忘情舞動，甚至全裸跳舞，還有女性成員在包廂內幫男性口交，警方獲報後已循線追查派對成員，介入偵辦當中。

據了解，匿名「韓大特」的林姓男子，每人收入場費500元，並在全省多處舉辦性愛派對，其中一場挑選錢櫃中華新館總統包廂，透過社團成員過濾出入份子，須認識的人才能進入，警方已根據錢櫃提供的走廊監視器畫面，過濾出入人員身分。

中正一警分局表示，去年共臨檢過30次，今年1月至今日，也臨檢過9次，未來也將持續加強取締不法，並要求業者主動檢舉通報，如發現涉有不法或其他行政機關權責之行政不法事項。

(中時 )