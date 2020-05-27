防疫期間，許多人宅在家裡減少外出，卻反而因此「增產報國」，婦產科門診發現，最近懷孕的女性明顯增加，預計這波「防疫寶寶潮」將稍微舒緩每年新生兒人數逐漸減少的窘境，但專家提醒，準爸爸應主動給予孕媽咪關懷與支持，成為守護寶寶的神隊友。

美國疾病控制及預防中心報告指出，孕婦產前壓力與胎兒的低出生體重、早產及產後憂鬱有關。美國國家科學會研究發現，壓力較大的孕婦，自然流產的比例較高。

美國醫學會期刊（JAMA）回顧文獻更進一步指出，相較於一般孕婦，罹患產前憂鬱症之孕婦，其胎兒早產風險增加39%，低出生體重風險則增加49%。

儘管疫情日漸趨緩，但許多人情緒仍相當緊繃，孕婦則是更加謹慎，擔心自己如果不幸感染，會傳給小寶寶。為此，國民健康署提醒，孕媽咪應該學會舒壓，並釋放壓力。

建議在醫護人員評估及指導下，適度伸展腿部，並多做腰部運動放鬆肌肉，輔以腹部或胸部深呼吸來調節壓力，並應向另一半、家人或其他親友分享心情，舒緩情緒。

至於孕媽咪的另一半應扮演神隊友，以實際行動表達呵護、支持，例如，陪孕媽咪去醫院產檢、一同參加產前教育課程及產前運動。多分擔家庭勞務，減輕孕媽咪的身體負擔。再者，若孕婦壓力較大，應該多傾聽她的感受。如果情緒低落已持續一段時間，甚至情況加重時，就應立即尋求醫療協助。

國健署表示，民眾如有任何孕前、孕期及產後健康管理相關問題，歡迎撥打孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870（國語諧音：抱緊您，抱緊您），由專業人員主動致電回覆解答疑問。

(中時電子報)