誠品在今年上半年收起6間門市，更預告下半年會陸續關閉更多間書店。而另一連鎖書店金石堂，在去年底也曾對外宣告將關閉歷史悠久的金石堂天母店及北新店，但後因愛書人熱烈支持，取消兩間門市的收攤計畫，今年金石堂是否也如誠品一般，有收起門市的考量？金石堂營運企劃處協理汪信次表示，金石堂目前是以推動虛實整合全通路服務為優先項目。

汪信次表示，目前全台共有近40家金石堂書店，前幾年金石堂便因體認到須調整門市體質，而陸續關閉幾間門市，「如商圈轉移的門市，我們會先導入座位、咖啡等新元素，釋出閱讀空間，若都沒有幫助，我們就會收起門市。當時體質調好了，去年也新開5至6間門市，今年除疫情外，整體經營便無太大影響，除非遇上租約問題，今年度也無特別收店展店計畫。」

汪信次表示，金石堂近年較積極推動虛實整合全通路服務，將網路書店會員與實體書店會員整合，也有助實體店面調整，擬定行銷策略。目前網路書店與實體書店的共通會員有100多萬名。

誠品書店一間間關閉，但獨立書店卻綻放出不一樣的風景。協助168間獨立書店向出版社訂書的友善書業合作社，在近日仍陸續收到6間獨立書店的入社申請，友善書業合作社理事主席、新手書店創辦人鄭宇庭表示，近日並無發現獨立書店關門，且經營獨立書店雖艱困，但想開獨立書店的人卻仍不間斷，讓他也不解。

鄭宇庭分析，以自己經營的新手書店為例，獨立書店並不會特別因疫情或其他外在環境影響而受到業績衝擊，因本來就經營不易，許多獨立書店多會依自身特色培養出特定客戶群，「像是銅鑼灣書店，雖引入書籍不像大眾取向、較艱澀的書，但只要有固定一群讀者支持購買，獨立書店也能持續經營。」

(中時 )