對外交部長吳釗燮指稱北京在推動制定「港版國安法」後，下一步可能對台動武。總統府表示，國安單位都有密切掌握各項情勢。國安人士則表示，研判對岸為弭補疫情期間所受傷害，會擴大對香港和台灣的施壓，已預擬各項因應對策，並向蔡英文總統進行報告。

對吳釗燮北京可能對台動武的說法，國安人士表示，中共從未放棄武力犯台，國安單位也早有沙盤推演，並預擬各項因應作為，包括國防部等相關單位平時也都有因應措施和準備，並非最近才開始部署。

他說，大陸在爆發新冠肺炎疫情後，內部政權承受很大壓力，一旦政權出現危機，即可能透過與外界的爭端來宣洩壓力，這當然也包括發起戰爭、製造事端等，目的就是希望能轉移焦點。

國安人士指出，推動港版國安法只是中共釋放內部壓力的方式之一，下一步當然有可能對台灣進一步施壓，武力犯台也是可能選項，對於這些動作，國安單位都會密切掌握，並作出預判。

對於蔡英文回應吳釗燮的說法，表示現在的情勢對台灣來講都是一個要高度注意的情況。總統府發言人張惇涵表示，實際上，總統及國安單位都高度關注香港事件的發展，也都會與行政團隊共同討論，預擬各項因應方案，視情勢發展提出並向各界報告。

至於對岸是否可能對台動武？國安單位有無因應對策？張惇涵說，國安單位都有密切掌握各項情勢，蔡英文總統也隨時掌握，各單位之間也都有溝通協調。

(中時 )