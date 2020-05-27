大陸全國政協第13屆全委會第3次會議27日在北京人民大會堂閉幕，習近平等中共黨和國家領導人出席。大陸全國政協主席汪洋主持並發表講話強調，「中國式民主」的特色和優勢，在國家治理中發揮了重要作用。人民政協要為實行「中國式民主」發揮作用、作出貢獻。

閉幕會同時通過這次會議的政治決議、常委會工作報告決議、提案委員會提案審查報告、並選出全國政協副主席李斌接替稍早出任大陸國務院港澳辦主任的夏寶龍，兼任祕書長，成為全國政協史上第一位女性祕書長。

大陸兩會重頭戲第13屆全國人大3次會議，將在今天下午閉幕，依議程將表決通過港版「國安法」決定草案。大陸國務院總理李克強隨後也將舉行中外記者會，預料涉台部分將重申九二共識與和平統一，以及回應香港版「國安法」。

汪洋在閉幕致詞說，今年是實現「兩個一百年」奮鬥目標的歷史交匯之年。政協要胸懷中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局這「兩個大局」，交出合格答卷。要從偉大抗疫鬥爭中汲取力量、堅定信心；要緊扣目標任務提高履職能力、增強工作實效；要為實行「中國式民主」發揮作用、作出貢獻。

汪洋指出，「中國式民主」的特色和優勢在國家治理中發揮了重要作用。要提升人民政協專門協商機構的制度效能，推進具有共同思想政治基礎、共同目標追求、共同根本利益的政治共同體建設，更好為國家治理添助力、增合力。

全國政協通過的政治決議指出，全國政協堅定支持從國家層面建立港版「國安法」，全面貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，支持港澳政府及行政長官依法施政，維護港澳繁榮穩定等。

在兩岸方面，政治決議提到，要堅持體現一個中國原則和「九二共識」，堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對「台獨」。

閉幕會選出的政協新任祕書長李斌，出生於1954年10月，遼寧撫順人，經濟學博士。長期任職吉林，2001年任吉林省副省長、2007年調京任國家人口計生委副主任、後升主任，2018年任政協副主席。

(中時 )