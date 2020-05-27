中職富邦悍將內野手李宗賢上周日從中信兄弟洋投米蘭達手中敲出3分全壘打，這是李宗賢個人本季首轟，今（27）日對戰樂天桃猿在打、盗、守也有好表現，李宗賢透露他最常與「花花」張正偉聊天，學會成長與自信。

李宗賢說，他希望自己球技更成長，趁著年輕時候多吸收一些老學長的經驗，多問多聽多學，所以會在比賽完畢與學長聊一些棒球事、或愉快的事，調適自己比賽心情，不要壓力太大。

李宗賢在外地比賽的室友是「花花」張正偉，李宗賢表示，花花學長是我追求的型態，所以他常會跟學長談話，學長也會建議他多了解自己，把自己知道的事做得更好。

例如在守備上，李宗賢的游擊守備是內野的領導，花花希望他可以把這個工作做好，尤其要提醒隊友、多與旁邊的隊友聊一聊，讓他們把精神專注在比賽場上。

李宗透露，他以前的個性較害羞，會出現綁手綁腳現象而怕與隊友講錯話，花花學長告訴他，其實講錯也沒關係，至少有溝通，算是內野的心是在一起，而不是孤單一個人守備。

目前李宗賢已是悍將內野守備核心，他說，目前的心態是不管場上守備或打擊，盡量分開想，守備時，盡量幫助投手接下滾地球，投手會較放心、球隊氣勢也會提振，我很感受到出現一個「nice play」，氣氛起來後再來打擊會很輕鬆。

(中時 )