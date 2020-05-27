廈門立體停車場27日動土，113年完工將提供247車位。(蔡依珍攝)

建築外觀以仿木紋烤漆格柵為主要立面設計。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

建築外觀以仿木紋烤漆格柵為主要立面設計。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

建築外觀以仿木紋烤漆格柵為主要立面設計。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

建築外觀以仿木紋烤漆格柵為主要立面設計。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

中路計畫區首座停車場27日開工動土，位於廈門街上的立體停車場，地下1層、地上8層，總樓地板面積約5380坪，未來將可提供汽車位247席、機車54席，完工後能夠有效紓解附近社區、商圈與桃園市政府、桃園區公所等行政機關洽公車位不足問題，並提供市民活動中心。

廈門街立體停車場暨活動中心設置地點位於廈門街及文中東路口，1樓將規畫為中正里及光興里聯合市民活動中心，面積約258坪，1、2樓部分多功能商場，使用面積約322坪，7、8樓則規畫交通局與桃園市車輛行車事故鑑定會辦公室，面積約787坪。

副市長李憲明說，過去市府園區周邊停車位經常一位難求，廈門街立體停車場暨活動中心完工後，將有助於大幅紓解市府園區周邊停車問題，同時也提供市民優質的活動空間及購物空間。

交通局長劉慶豐表示，建築外觀以仿木紋烤漆格柵為主要立面設計，並用深色基座層、灰白色基底襯托格柵造型，透過日照光影變化，街道將呈現不同的藝術氛圍，此外，建築物的夜間照明使用LED燈帶結合立面造型，並於1、2樓臨人行道規劃店鋪商圈，不但可以提供市民有特色的休閒購物場所，也可促進地方經濟發展，並避免街道陰暗，提升市民生活品質。

(中時 )