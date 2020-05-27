豐謙建設（5523）今（27）日股東會第14屆董事全面改選，包括豐邑集團二代劉瑞麟、劉郁麟兄弟檔，以及晨譽投資代表袁玉麒、晨譽投資代表趙家明等人當選董事；董事會最後推舉袁玉麒續任董事長。

豐謙建設去年EPS雖僅0.18元，但今日股東會通過每股加碼配發0.3元股息案。

袁玉麒表示，豐謙今年在台中市與竹北市分別推出新案，合計總銷約達36.2億元。其中，台中市北屯區平田段基地面積783坪，規劃住宅120戶，總銷約15.2億元，預計7月取得建照開始銷售；此外，竹北市隘興段基地面積1,521坪，規劃住宅總戶數128戶，總銷21億元，自今年3月開始銷售，目前銷售約達三成、6.8億元。

至於豐謙已推出的台中市北屯區南興路「蜜之地」案，規劃住宅160戶、店面18戶，總銷約20.8億元，目前銷售達九成、約18.5億元，預計2021年交屋，成為明年的主要營收來源。

袁玉麒表示，豐謙建設今年將以餘屋銷售為主。位於桃園市龍潭區的「菁英匯」案，總戶數168戶，總銷13.5億元，目前持續銷售並進入強銷階段，成為2020年的主要營收來源。

此外，位於嘉義數筆土地與資產建物，將全面進行市調並進行租賃與販售；另於嘉義故宮南院前的嘉保段土地，也將盡速出租或出售，以創造出現金流以活化資產。

(工商 )