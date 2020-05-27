舒子晨被周刊報導，去年底與宇朕娛樂合作推出首張個人迷你專輯《RED ANGEL》，但近日傳出她為了解約，透過經紀人找黑衣人上門洽談，消息曝光後，舒子晨27日親自反擊並強調，「當天我的經紀人去協商她自己的酬勞，不是我的酬勞，完全沒有談到我的合約。」並指控「期間宇朕娛樂的德哥和Any姐時常會約飯局，一開始我很樂意赴約，但每次飯局都有不認識的人，甚至要求我跟對方交換line聯絡方式，他們才可以給我『建議』。」

舒子晨回憶飯局情況，「每次聊天內容不外乎是誰誰誰被包養、誰誰誰去隆乳，到後來這種聚餐我真的一次也不想去，我的感受很不好，但我不去，德哥就會生氣，遷怒到我的經紀人身上說她失職，於是開始不給酬勞。」談到工作近況，她無奈透露，「我簽進宇朕娛樂到現在，只接過一場公益活動和一場商演，其他的都是以前認識的廠商透過米兔哥來找，當然演出的報酬也都有讓宇朕娛樂依照合約收取。」

舒子晨對外說明事情經過。（摘自臉書）

舒子晨無奈反問：「如果有人願意投資一個綜藝咖發片，我居然還要忘恩負義，為什麼？」她指出在籌備期間，宇朕娛樂主事者一直對她的工作有很大不滿，不讓她去拍戲，因為認為戲劇角色會影響到形象，她也因此推掉非常多工作乖乖配合，很長一段時間沒有接工作。

最後她也解釋解約緣由，「宇朕娛樂與我有關的合約有二份，一份是音樂經紀合約，到今年12月底，還是持續進行中，並且音樂相關工作都會給宇朕娛樂6成分潤。我要解的是另一份明年才開始生效的全經紀約，因為我和米兔哥娛樂的全經紀約只到今年12月底，當初我一次簽兩份合約。」她認為上述事情的發生，又有不明原因暫停工作，實在很難繼續合作4年，所以才在律師建議下合法解約，她忍不住感嘆，「這次有種遇到恐怖情人的感覺。」

(中時 )