日前有駕駛把車停在大太陽底下，結果放在儀表板附近的打火機自燃，導致整台車被燒毀。其實不只打火機，還有許多東西不該放在車裡，一不小心就會發生危險，有些東西也會因此失去作用。

●大太陽底下的車 內部等於小型溫室效應

外頭高溫炎熱，陽光照射進車內後，車子內裝立刻會升溫，然後將溫度傳到車內空氣。一項刊登於《溫度（Temperature）》的研究顯示，如果車外溫度高達攝氏35度，在陽光下曝曬1小時，儀錶板附近的平均溫度會高達69度，方向盤附近是53度，座椅則是51度，整體車內的溫度則是47度；更有研究發現，在高溫下曝曬超過1小時，車裡高溫會達60度。

這麼高的溫度，除了孩子、寵物可能發生危險之外，還有7項物品也可能自爆、自燃或喪失它原本的功效：

高溫下「7項物品」別放車內。（圖片來源：蕭智綸）

1. 打火機

車裡放打火機會自燃，原因是因為打火機內的液體通常是丁烷、丙烷或液態石油氣，當溫度高達攝氏50度以上時，打火機塑膠外殼和金屬頭會難以承受溫度而膨脹、產生壓力，進而爆裂、引起內部的液體燃燒。

艷永華國際有限公司執行長、多所職校汽車科培育講師廖俊樺提醒，可填充式的打火機有洩氣的裝置，比較不會因為壓力而爆裂；拋棄式的打火機最危險，最好不要放在車內。

2. 消毒用品

防疫期間，許多人會隨身攜帶酒精、次氯酸水或銀離子水，有時用完就放車上。

廖偉呈指出，這些消毒用品大都帶有離子，或能穿透細胞壁、使病菌蛋白質凝固、氧化還原的功能，成分本身很不穩定，遇到高溫或強光，都會降低功效甚至失效，建議不要將這些消毒產品放在車內，或放置於前座的置物箱內。

廖俊樺也指出，一般隨身攜帶、塑膠瓶的裝酒精不會因為高溫而破瓶，只要蓋子蓋好，酒精也不太會溢散到空氣中，但安全起見，如果車內有放置酒精乾洗手，就不要抽菸。在車內使用酒精消毒時，不要直接噴灑於椅子上，除了容易傷到內裝，如果車內高溫或正在抽菸，就有可能引發火災，應先噴在毛巾或衛生紙上再擦拭。

3. 藥品

一般藥品都會建議存放在陰涼、乾燥的地方、溫度約20～25度，高溫會使藥效喪失、變質。微笑藥局藥師廖偉呈指出，所有藥品只要違反其保存的溫度或方式，不論溫度太高或太低，藥當中的活性成分和賦形劑都會變質、降低藥效。例如心絞痛、胸悶、胸痛的救命藥物「硝化甘油片」，遇熱藥效就會降低，可能在緊急的時候無法充分發揮功能而造成憾事。

4. 防曬乳

紐約西奈山醫學中心（Mount Sinai Medical Center）皮膚科醫師布蘭特（Fredric S. Brandt）指出，只要超過攝氏25度，防曬乳的成分就會被破壞，防曬效果會降低。

5. 瓶裝水

經過陽光曝曬過後的寶特瓶，高溫會使塑膠瓶內的塑化劑溶出，加上如果嘴巴貼著瓶口喝，高溫之下容易孳生細菌，建議不要再喝。如果要放，建議放不鏽鋼或玻璃內膽的水壺。

6. 3C科技產品如手機、筆電、平板和其他需要用到電池的物品

平板、手機、數位相機都建議放置在陰涼的地方，放在高溫的地方會減少鋰電池壽命。Apple官網也闡明，將筆電、平板等商品放在超過攝氏35度的環境中，會永久降低電池的蓄電量，且高溫也可能使記憶卡、電路板、鏡頭受損。除了鋰電池，一般常用的電池也可能因為高溫導致變形、滲液，傷害電器。

7. 碳酸飲料、酒

美國化學學會（American Chemical Society）的官方影片指出，啤酒紫外線照射、溫度升高後，酒中的氨基酸會產生化學反應而老化、變質、產生異味，有人稱之為「日光臭」（light-struck），或臭鼬臭（skunk）。可樂等含有氣泡的飲料，也會因為高溫膨脹，瓶身可能爆裂。

(中時電子報)