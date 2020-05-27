今日美股開盤受到白宮首席經濟顧問庫德洛昨天宣示，白宮正在研究另一輪刺激失業工人的計劃，用發現金的方式，讓失業工人重返工作崗位，庫德洛稱其為「復工獎金」。據瞭解，這項計劃的主要內容是，如果失業工人重新上班，除了工資以外，還可以在有限的時間內為他們提供每週450美元的額外獎金。美股受此激勵，開盤道瓊大漲逾300點。

過去一個月裡，美國股市的反彈一直集中體現在超大型成長型股票和科技股上。但正開始看到週期性領先的跡象出現，近期金融板塊表現優於公用事業板塊，而材料板塊則超越必需消費品板塊股。大盤的這種改善是股市持續反彈的必要條件。

沃頓商學院教授Jeremy Siegel週二(5月26日)表示，儘管新冠肺炎衝擊的經濟後果依然存在，但今年股市再創新高的可能性「確實存在」。Jeremy Siegel「上半年報告」中說：「實際上，如果沒有第二波嚴重疫情的爆發，這甚至意味著即使沒有通用疫苗也能有效治療新冠肺炎，我的感覺是，我們甚至有可能達到新的紀錄高點。」

到台北時間21:40，道瓊漲帳收歛至287.5點或1.15%報25282.7點，標普500漲20.8點或0.69%報3012.5點，仍維持在3千點以上。只有那斯達克下跌29.2點或-0.31%報9311.0點，科技股領漲已久，目前應該是稍微回檔整理。

(中時電子報)