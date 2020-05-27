昨（26）深夜到今天早上南部沿海及部分地區的暴雨，造成多處淹水。臉書專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》透露，其實這波豪雨和梅雨鋒面的關係不大，主要是「鋒前暖濕但不強的西南風」，這樣的情形恐會持續到周末。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》說明，這一波西南風事實上並不強，在晚上到清晨時，西南風抵達台灣南部陸地之前，就會擋不住陸地夜間的「陸風」，並在南部近海激發旺盛雲系，隨著高空西風吹進南部沿海市區而造成降雨。

至於為何會發展成豪雨特報，《台灣颱風論壇｜天氣特急》解釋，降雨的同時會拖曳附近的空氣向下形成「下暴流」，接著衝撞到南部陸地、四處散逸，其中一隻往外海吹出去的氣流和「陸風」同向，所以結合成「離岸風」，吹離陸地後又與外海的西南風激發新的對流雲系，就這樣不斷循環形成「(大)豪雨特報」。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》補充，南部沿海這種「夜間清晨」的降雨型態，預計將會斷斷續續到本周末，雖然不確定之後的降雨會不會像今天一樣猛，不過機率應該是不大。

(中時電子報)