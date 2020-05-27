協助即將畢業的職場新鮮人，行政院會明天將拍板「應屆畢業青年就業措施」，行政院將投入逾60億元，協助14萬名大專院校應屆畢業生步入職場，包含：職涯輔導主動服務、應屆畢業青年尋職就業獎勵、重點產業職業訓練，及補助企業僱用訓練等措施，以紓緩疫情對大專畢業生就業的衝擊。

4月失業率攀升至4.03％，月增幅創金融海嘯以來新高，面對畢業季即將來臨，失業率可能持續惡化，勞動部將推出協助應屆畢業青年就業措施。

根據勞動部的規劃，除辦理各樣職涯輔導及校園徵才活動，幫助青年第一次找工作就能上手外，還提供最高10萬元的訓練費用補助，培訓青年成為重點產業人才；運用跨域就業補助鼓勵青年擴大尋職範圍，包括搬遷、租屋或交通的費用補助，合計最高補助9萬元；此外，提供最高10萬8000元獎勵金，鼓勵青年勇闖缺工產業。

若畢業六個月後仍無法順利就業的青年也不需氣餒，勞動部的「青年職得好評計畫」提供青年深度就業諮詢、安排職訓與職場學習再適應工作機會等協助就業，符合資格還可獲核發尋職就業獎勵金3萬元。

行政院發言人丁怡銘今晚表示，勞動部規劃多項應屆畢業青年就業措施，預計投入60多億元，陪伴14萬名應屆畢業生一起踏出校園步入職場。

(工商 )