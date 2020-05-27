薛仕凌近期炙手可熱。（石智中攝）

「大嘴巴」團員薛仕凌出道13年，也有長達9年的戲齡，卻直到近期在HBO Asia《做工的人》飾演怪手司機「阿全」，才讓許多觀眾驚覺「原來仕凌這麼會演戲」！而他在另一部新戲、台視八點檔《生生世世》飾演的大人版「謝玉樹」也在27日正式登場，兩個角色一個外放直接、一個壓抑內斂，角色性格截然不同。他透露，其實去年拍攝時，兩部戲有整整1個半月的拍攝期完全重疊，曾經早上在《生生世世》、晚上去《做工》，他原以為自己可能會受不了，結果發現除了體力上比較累，「精神上有一種變態的爽感」！

人生首度軋戲的他說，當時沒有發生「錯亂」或「精神分裂」，「唯一錯亂就是回到薛仕凌我本人時，竟然在《生生世世》新戲記者會上講成《做工的人》啦。好怕被封殺！」他當初沒有預期會軋戲，後來也沒想到竟然連上檔也撞期，「要請大家忍受我的轟炸了」。他坦言滿害怕自己沒辦法做好，很不希望觀眾看到「玉樹」還有著「阿全」的影子。

他賦予「阿全」的角色形象之一，就是工作時一定檳榔不離口，軋戲當時，為了不讓「謝玉樹」也有一口「阿全」的紅色檳榔嘴，他每天睡前刷牙一定會刷兩次，「刷牙是外在技術性問題，至於內在部分自己早就調整好、做好功課了，而且兩邊劇組都很給力，加上兩個團隊和對手戲演員都太強大，我根本就是走進他們營造好的情境氛圍裡，然後躺著演就好啦！」

薛仕凌在《做工的人》飾演怪手司機阿全爆紅。（大慕影藝提供）

薛仕凌近期人氣旺。（石智中攝）

雖然最近大家對他詮釋的「阿全」讚譽有加，唐綺陽還形容他是靈魂演員、用生命在演戲，他受訪時笑回：「因為我什麼都沒有，剩一條命了，所以用生命演戲！」但他坦言自己其實是一個害怕也不想聽到任何稱讚的人，還要求經紀人要把所有對他的稱讚阻絕於外，「每個角色是幕前幕後很多人一起成就，我只是槍管，火藥都是他們準備的，我既不是最早起、也不是最晚下班的，如果有稱讚的話，應該是屬於整個團隊！我只是站在第一排被看到而已」，不管是已經爆紅的「阿全」，或即將被矚目的「謝玉樹」，他不斷謙稱自己只是走了「狗屎運」、運氣好。

他透露其實自己是個有「資訊恐懼症」的人，以前也曾經每天看很多新聞、上PTT、關注網路留言，後來發現自己會因為消化不完而變得很焦慮、不快樂，幾年前開始，他控制自己的資訊接收量，家裡不裝第四台、平常不看電視和新聞，大多在彈琴、運動，打電動、看書、上IG、製作哏圖、買菜和煮菜過自己的生活，也不會去看網路評論，平常上網只是為了打電動、看影片和電玩直播。

薛仕凌表示，大學時因為不愛念書，曾同時搞樂團、劇團，因此原本就很喜歡拍戲，雖然過去沒有在戲劇圈大紅大紫，但有戲演就很開心，「我沒有什麼悲催的辛苦奮鬥故事，因為身邊很多更厲害、更辛苦的演員都還在努力，大家願意給我機會，我已經很幸運了」。至於觀眾討不討論、或他有沒有受到注目，他沒想很多，也不會設什麼目標成績，畢竟有太多比他帥、比他好的人，這些都不是他可以控制的，「唯一可以控制的，是我有沒有盡力」。

(中時 )