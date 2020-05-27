美國非洲司令部(USAFRICOM)在5月26日發布一系列照片，顯示俄羅斯真的向北非的利比亞，部署了一系列的戰機，介入了利比亞內戰。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，美軍表示，目前已知有6架MiG-29、2架Su-24、與 2架Su-35戰機前往利比亞。考慮到俄羅斯沒有（正式）參與利比亞內戰，他們的行動就很令人驚訝，尤其是派出最先進Su-35。

美國非洲司令部發布的衛星照片，顯示俄國戰機抵達利比亞。（圖/AFRICOM）

報導稱，俄羅斯戰機是從敘利亞的空軍基地出發，直接飛向利比亞，抵達之後戰機被重新塗裝，以掩飾俄羅斯的身分。

俄羅斯加入的是哪個陣營?非洲司令部認為，這些戰機很可能是以瓦格納集團(Wagner Group )的名義，支持陸軍元帥哈夫塔爾(Khalifa Belqasim Haftar)的利比亞國民軍（LNA），為他們提供近距離空中支援和進攻性火力。

目前國際認定的利比亞合法政府是的黎波里的利比亞全國協議政府（GNA），目前GNA得到土耳其的直接支持，兩星期前打了一場勝仗，奪回具戰略性意義的艾爾-瓦迪亞空軍基地(Al-Watiya)。

美軍非洲司令史蒂芬‧湯森德上將(Stephen J. Townsend)說：「俄羅斯顯然正在擴大對利比亞的支持。他們正在利用瓦格納僱傭軍的名義，擴大其非洲的軍事動作。長期以來，俄羅斯一直否認介入利比亞衝突。但是現在應該無法抵賴了。其實，我們看著LNA的軍事實力如此強大，如果在沒有國家支持的情況下，LNA應該無法武裝、運營和維持這些戰鬥機，顯然是俄羅斯在背後支持。」

美國非洲司令部表示，莫斯科的軍事行動，將延長了利比亞衝突，並加劇了雙方的人員傷亡和人類苦難。

更重要的是，俄羅斯在實現自己的戰略目標，也就是在利比亞建立自己的勢力範圍。

美國空軍司令傑夫·哈里吉安（Jeff Harrigian）說：「如果俄羅斯佔領利比亞海岸，下一步就是部署長期軍事力量，達到反區域阻絕（A2AD）能力。如果他們真的完成，那麼俄國等於掌控半片地中海，對歐洲南部造成非常嚴重的安全威脅。」

不過，GNA則有土耳其的明確支持，所以利比亞似乎在上演土耳其與俄羅斯的「代理人戰爭」，但是這俄土兩國又有一些軍事合作，甚至土耳其為了引進俄製S-400飛彈，不惜與美國和北約翻臉，局勢更顯錯綜複雜。

(中時電子報)